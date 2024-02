– Ha valaki félénk annak is nagyon sokat adhat, hiszen megtanulja, hogyan védheti meg magát, hogyan tud kiállni magáért. Ez pedig hatalmas önbizalmat ad neki. De például van olyan kisfiú, aki az elején a bordásfal közelébe sem mert menni, mert félt, hogy leesik. Most már bátran mászik végig ő is rajta, igaz csak az alsó fokokon. De nagyon büszke vagyok rá – mesélte Evelin, aki saját tapasztalatból tudja, hogy mennyit adhat ez a sport a gyerekeknek.

Sokszoros magyar bajnokból lett katona és edző

Salánki Evelin életének ugyanis immár 17 éve része a küzdősport. Viszonylag későn, 12 évesen kezdte és azóta hatszor állhatott a magyar dobogó tetejére. Legutóbb a Zalaegerszegen megtartott Felnőtt Magyar bajnokságon 78 kilogrammos súlycsoportban indult és mindhárom mérkőzését ipponnal, vagyis egy 10 pontos dobással nyerte meg. De Európa-kupa győzelem, felnőtt Európa-bajnoki hetedik helyezés, U23-as Európa-bajnoki bronzérem is az eredményei között szerepel. A Katonai Világjátékokon pedig ezüstérmet szerzet, ugyanis a Magyar Honvédségbe, aminek a sportszázadát erősíti. Álma az olimpiai kvalifikáció volt, azonban egy betegség miatt erről le kellett mondania. Evelin most már nem a versenyzésre szeretne koncentrálni.

– Az egész életemet az edzések tették ki, szinte semmi másra nem koncentráltam. Ma már úgy gondolom, hogy vannak ennél fontosabb dolgok is. Szeretnénk majd egyszer családot, de addig is a gyerekek edzésére szeretnék koncentrálni. Délután több ovis csoporttal is foglalkozom, illetve járnak hozzám kisiskolások is. Mellette a tatai dandárnál is tartok edzéseket a katonatársaimnak – sorolta Evelin, aki azt szeretné, ha a nála tanuló gyerekek a sport szeretete miatt judóznának.

– Azt szeretném, ha élveznék, és addig szeretném őket segíteni, támogatni, amíg nem gondolják úgy, hogy komolyabban, versenyszerűen szeretnék űzni a sportot. Illetve ha azt látom, hogy egy fiatalban több van, érdemes lenne akár komolyabban is foglalkozni a küzdősporttal, akkor elirányítom egy olyan edzésre, ahol ezt a fajta tudást megkaphatja – árulta el.

Salánki Evelin a vargesztes.hu-nak mesélt arról, hogy az Evidéki Judo Egyesület, amelyet alapítotott, is szépen halad. Annak idején a szomszédos Vértessomló iskolájában hirdette meg, és ma már mintegy negyvenen vannak, Várgesztesről is járnak ide, plusz ugye a már említett tatai, óvodai edzéseket is csinálja. .

− Már több kupán, regionális versenyen voltunk, és nagyon szépen szerepelnek a gyerekek, mindenhonnan érmekkel tértünk haza − árulta el.