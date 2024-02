Alig lehetett parkolót találni szombaton a Környei út 33-as szám közelében. Egyre csak érkeztek a hölgyek február 24-én Kempo Jitsu tatabányai terméhez, hogy részt vegyenek a magyar bajnok és világbajnoki ezüstérmes prevenciós előadásán. Koltai Ármin szerint az önvédelem kapcsán az első és legfontosabb dolog az idő.

Koltai Ármin kempo magyar bajnok és világbajnoki ezüstérmes az önvédelemről beszélt, végül egy-két gyakorlati fogást is mutatott

Fotó: Wágner Zsanatt / Forrás: 24 Óra

– A támadás pillanatától azon kell munkálkodnunk, hogy időt nyerjünk. A lényeg, hogy ne legyünk áldozatok. Ha kell rúgjunk, kiabáljunk, harapjunk, használjuk a körmeinket. Az életünkért küzdünk, vagy az értékeinkért – mondta el a főszervező, akinek a közvetlen környezetében több támadás is történt az elmúlt időszakban, aminek sértettjei nők voltak. Tanácsa szerint mindig ki kell térni az esetleges ütés elől és az sem segít, ha földre kényszerülve magzatpózban védjük magunkat. Szerinte a támadó számít arra, hogy karunkkal védeni fogjuk az arcunkat, úgyhogy a legjobban akkor járunk el, ha meglepjük. Például rúgást szimulálunk, miközben megütjük a férfit.

Önvédelem és tévhitek

– Tévhit, hogy egy nő fel tudja venni a harcot a támadójával szemben. Az erős van a gyenge ellen.

Én azt tudom megtanítani, hogyan nyerjenek időt, hívjanak segítséget és arra, hogy merre mozogjanak.

Ezen belül, hogy hova tegyék a kezüket, mit és hogyan védjenek a nők – nyilatkozta, miután elárulta azt is, hogy gázspray vagy egy jó vaskos kulcscsomó csodákat tud tenni az adott esetben.

A csaknem másfél órás előadás elméleti felkészítés mellett a gyakorlatról is szólt. Ármin két tanítványával, Győre Attilával és Nagy Martinnal közösen mutatott néhány fogást. Megtudtuk, március első szombatjára is meghirdette önvédelmi gyakorlatokat bemutató előadását, de minden hely megtelt. Így aztán egy héttel később, március 9-én is lesz díjmentes felkészítés. Erre az alkalomra pedig már csak néhány hely van. A távlati tervek azok, hogy havonta lesznek ehhez hasonló előadások, vagyis mindaddig, amíg kereslet van a programokra.