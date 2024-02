A 2023-as év eredményeiről is beszélt: több mint kilencezer dokumentummal gyarapodott az állomány, ezek között könyvek és hangzóanyag is szerepel. Csaknem hatvannégyezer személyhez köthető alkalommal rögzítettek kölcsönzést, dokumentum visszavételt vagy kölcsönzési határidő-hosszabbítást. Közülük a 14 éven aluliak száma csaknem tizenháromezer volt. Mikolasek Zsófia beszélt a tíz éve alapított Mesesarokról, a Lámpalázas Színjátszó csoportról, és a 2024-e tervekről is a beszélgetés alatt.

