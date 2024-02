– Nekem is óriási élmény és egyben kihívás is. Ugyan van két harminc év feletti gyermekem és egy nyolc hónapos unokám. Úgy is engedtek el otthonról, hogy akkor legalább elkezdem gyakorolni ismét a meseolvasást.

Az esemény szervezője, Pruzsina Alice elmondta, hogy ezt a mesét ők, a vármegyei rendőrség sajtósai írták. A történet lényege szól egy picit a közlekedésről, egy kicsit a nyomozásról, és a lényege, hogy milyen sok szerepe van a rendőrségnek.

Közös események

Tavaly szeptemberben rászorulóknak osztottak kerékpárokat a rendőrök. Húsz bicikli talált akkor új gazdára a “Varázs-garázs“ akcióban. A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány segítségével az arra rászorulóknak osztották ki a Biztonság Hetén, kapcsolódva az Autómentes naphoz is. A járgányokat egy tatai szerviz kedvezményesen átvizsgálta és felkészítette a biztonságos közlekedésre. Az új tulajdonosok a baji világjáró kerékpáros, Illés Adorján vezetésével tettek egy tiszteletkört. Láthatósági mellényt, valamint a könyvtár jóvoltából egy-egy meglepetés könyvet is kaptak.

A mese egy kisfiúról szó, akinek megszökött a nővére, mert rossz osztályzatot kapott és nem mert hazamenni, ezért a keresésére indult egy kutyával. Egy rendőrlány és egy rendőrfiú segítségével hazajutnak. A történet közben a forgalomirányításba is betekinthettek a gyerekek.

– Egy nagyon remek történetet állítottak össze, és azt is nagyon remélem, hogy a gyerekek is fogják élvezni, mert közben egy játékkal is készültünk – tette hozzá Boross Zoltán László.

Sok gyermek ellátogatott a könyvtárba szüleivel, óvodáskorúak és általános iskola alsó tagozatosok is lelkesen figyelték az előadást.