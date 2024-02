Érdekességnek lehet szemtanúja az, aki nem lehajtott fejjel sétál a Záray Márta pihenőpark környéki tömbök között: madáretetők sorakoznak egymás után a fákon. Tisza Ernő – ha úgy tetszik – madáréttermet üzemeltet otthona előtt. Az egyik fán például cinkegolyót és faggyút látni, de még szalonna darab is van a fatörzsre erősítve.

Madáretetők garmadájával találkozni a Záray Márta pihenőpark környéki fákon. Lencsevégre kaptuk az ötletgazdát, Tisza Ernőt is, aki hosszú évek óta fekete napraforgóval, cinkegolyóval, sózatlan szalonnával, faggyúval és almával készül a csicsergő vendégeknek.

Hogy mi indította útjára a remek kezdeményezést? Mint megtudtuk, Ernő hobbi szinten foglalkozik madarakkal, most is tart tatabányai otthonában papagájokat.

– Nagyon szeretem az állatokat és a természetet – felelte portálunknak az ötletgazda, aki néhány évvel ezelőtt készítette az első etetőt és itatót, azóta pedig egyre többet. Beszélgetésünk alatt Ernő hóna alatt szorongatott egy fészket, majd kiderült az is, hogy a másik készülőben van otthon.

Fakopáncs is kopogtatott már a madáretetők ajtaján

Rigófélék, kék- és széncinkék, csuszkák, vörösbegyek, de néhány tengelic, zöldike és meggyvágó, valamint is feltűnt már a madárétteremben. Az idén már exkluzív vendégekkel is találkozott Ernő: fakusz, néhány őszapó és kis fakopáncs is kopogtatott már az étterem ajtaján.