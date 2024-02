A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából február 27-én, kedden koszorúzást tartottak Tatán, a Hősök terén a kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblájánál. A megemlékezésen Michl József polgármester elmondta, hogy még 2009-ben állították az emléktáblát a Bláthy iskola sarkához, ugyanis a Hősök terén, a szobor előtt gyülekeztek 1956 október 26-án azok a helyi fiatalok, akik szembe akartak szállni a kommunizmus zsarnokságával.

Michl József polgármester (jobbra) és Kiss Tamás a a tatai 56-os Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke koszorúval emlékezett a kommunizmus áldozataira

Fotó: viszló / Forrás: 24 Óra

− 1956 október 26-ra Tatára is elértek a budapesti események hírei. Ezért azok a fiatalok, akik úgy gondolták, hogy Tatán is szükség van arra, hogy a kommunista diktatúrát eltakarítsák az útból, az emberek boldogságának az útjából, az élhetőség útjából, azok itt gyülekeztek. Az az épület, ami most a Bláthy iskola, akkor a bíróság épülte volt és ott is működött egy fogda, ahonnan több politikai foglyot is kiszabadítottak − elevenítette fel az eseményeket a város vezetője, aki Kiss Tamással, a tatai 56-os Történelmi Igazságtétel Bizottság elnökével közösen helyezte el a megemlékezés koszorúit az emléktáblánál.

Az ünnepség ezután az Est Moziban folytatódott, ahol délután a 90 perc „szabadság” a B-közép és a titkosszolgálat című filmet vetítették, amire a belépés ingyenes. A filmet követően Rigó Balázs alpolgármester beszélget Tabi Norbert történész doktorjelölttel, az ELTE oktatójával.