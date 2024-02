Az intézmény ezen a napon egy digitális interaktív térré alakul át. A rendezvény célja, hogy a gyermekek és családtagjaik játékosan ismerkedjenek meg a fejlődő digitális világgal. A látogatók kipróbálhatják a legmodernebb technológiákat, mint például a palacsintát sütő robotot, a xilofonon játszó robotot, valamint a digitális robotkart. A szervezők kérése, hogy a fiatalok vigyék magukkal okostelefonjaikat is, mert a nap folyamán szükségük esz rá.

Ami a programkínálatot illeti, lesz digitális programozás, játékírás gyermekeknek, megismerhetjük a Selfie droidot (fotós robot), megnézhetjük a digitális terepasztalt, vezérelhető vasút modellel és az interaktív zenegépet is. Az érdeklődőket ezeken kívül még digitális tetoválás készítéssel, QR kódos időutazással, Just Dance versennyel és digitális zenekuckóval (elektromos dobszett,- zongora és -gitár) is várják. A kicsit idősebbeknek és a felnőtteknek szakmai előadásokat is szerveznek. 14 órától Szaniszló Zoltán beszél a virtuális valóság jövőjéről, 15 órától Solymos Ákos az internetbiztonságról, 16 órától pedig ugyanő a digitális világ gyermekekre leselkedő veszélyeiről.