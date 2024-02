Óvárosban öt új társasház épült 1949 végén. Nem messze tőle kertészet is épült. Újvárosban több szovjet mintájú emeletes házat építettek. Beszélt Dallos István a városközpont terveiről, s a megvalósulás folyamatáról.

Kiemelt olyan „nevezetes” helyeket, mint az Akácfa büfé, dohánybolt, vagy a Bicska kocsma. Beszédes neveket kaptak a szórakozóhelyek: akácfa ölelte körbe a büfét, és a kocsmában gyakran előkerültek a bicskák. Fiatalokat nem is láttak arrafelé szívesen. Újváros építéséről is hozott képeket, ahol jól látszik: nőket is foglalkoztattak az építőiparban.