Az idősödés folyamatáról, állapot-, illetve családi szerepek változásáról, az aktív idősödéssel kapcsolatos jó gyakorlatokról – mint például a Szépkorúak akadémiája –, illetve olyan tabutémákról, mint a halál, szexualitás és életvégi tervezés is szó volt azon a képzésen, melyet a napokban tartottak meg a Portobello Wellness & Yacht Hotelben.

Mint azt megtudtuk, a Cogito Alapítvány partnerével a GHD Foundation nevű szervezettel az Európai Unió Erasmus+ programjának támogatásával vezeti „A hatékony idősgondozás a XXI. században” című projektet. A szervezők célja az idősödés kihívásaihoz való alkalmazkodás támogatása, valamint az idősek befogadásának elősegítése a szépkorúak, a nyugdíjasokkal együtt élő családok, valamint a teljes népesség körében.

A program keretében jó gyakorlatokat kutatnak fel, illetve adnak tovább, így mutatkozhatott be a rendezvényen az MNM Balassa Bálint Múzeuma, a MNM Esztergomi Vármúzeuma és a Helischer József Városi könyvtár közös szervezésében megvalósuló Szépkorúak akadémiája is, ami a maga nemében egyedülálló vállalkozás hazánkban.

Utóbbi különlegességét az adja, hogy több intézmény összefogásával valósul meg, másrészt interaktív, a résztvevőket is bevonja, harmadrészt pedig hivatásának tekinti Esztergom értékeinek megismertetését. Azért kérték fel az intézményvezetőket a program bemutatására, hogy mások is profitálhassanak tapasztalataikból. T. Kocsis Anita, a múzeum igazgatója és Schmöltz Margit, a könyvtár vezetője a hotelben tartottak előadást az érdeklődőknek az időskorúakról szóló workshopon. Az elméleti háttér és a szervezési kérdések egyaránt szóba kerültek, és az érdeklődőknek lehetőségük nyílt kérdéseket is feltenni a városban folyó munkával kapcsolatosan.