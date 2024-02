Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) megkezdte az Esztergomot védő új gátrendszer első ütemének megvalósítását, mely keretében másfél kilométernyi árvízvédelmi rendszer épül ki a Prímás-szigeten – írja az MTI az OVF tájékoztatása alapján.

1,1 hektár erdőt fognak telepíteni a gátrendszer építése miatti fakivágások kompenzációjaként.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Siklósi Gabriella szóvivő az MTI-nek elmondta, hogy a Nagy Duna sétány mentén parapetfal és mobil árvízvédelmi fal, míg a természetközelibb területeken szerkezetes árvízvédelmi töltés fogja védeni a várost a Dunán levonuló árhullámoktól.

Pótolják a gátrendszer miatt kivágott fákat

Az első ütem – ami a Mária Valéria híd és a Prímás-szigeti rámpa közötti szakaszt érinti – kivitelezési feladataira a kormány határozatában 13,8 milliárd forintot irányzott elő. Ugyan a beruházás miatt fakivágások is zajlanak az érintett területen, ennek kompenzációjára később 1,1 hektáron új erdőt fognak telepíteni, 11 hektáron élőhelyfelújítást végeznek majd el és 3 hektáron igyekeznek visszaszorítani az invazív növényeket.

Gátrendszer

Az MTI felidézte, hogy utoljára az 1960-as években fejlesztették az egyébként évtizedekkel korábban, az 1910-es években létesült esztergomi árvízvédelmi építményeket, azóta többször fordultak elő egyre magasabb szinten levonuló árhullámok. Siklósi Gabriella közölte: a jelenlegi védvonal már nem felel meg a mértékadó árvizek biztonságos levezetéséhez szükséges magassági előírásnak, ráadásul az eredeti nyomvonalon már nincs lehetőség további töltésfejlesztésre.

Az MTI szerint az OVF 2023 szeptemberében megkötötte a szerződést az árvízvédelmi rendszer fejlesztésének II. ütemének tervezésére is, az új védvonalat ugyanis be szeretnék kötni a meglévő árvízvédelmi töltésbe és cél Prímási palota, valamint az Erzsébet park védelme. A készülő tervek szerint az árvízvédelem szempontjából kifejezetten fontos védvonal Prímás-szigeti Duna-ág keresztezésénél egy beeresztő műtárgy és egy árvízkapu létesül. A II. ütemben szerepel a Prímási palota szivárgó rendszerének kialakítása és több városfejlesztési elem is. A gátrendszer munkálatai Esztergom önkormányzata és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumi együttműködése alapján valósulnak meg, az OVF vezetésével.