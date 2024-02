Jól haladnak Leányváron a Cseresznyefa Óvoda korszerűsítési, illetve bővítési munkálatai, már állnak az új épületrész falai és elkészült a tetőszerkezet is – tudtuk meg Fári Csaba polgármestertől. A projekttel kapcsolatban tavaly ősszel tartottak sajtótájékoztatót a helyszínen, ahol megtudtuk, hogy a vármegyei önkormányzat támogatói döntésének köszönhetően 160 millió forintot nyert el a község a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszban (TOP Plusz) az említett beruházásokra.

Fejlesztés eredményeként új épületrésszel is bővül a leányvári óvoda

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A régóta várt fejlesztés a leányvári önkormányzat a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-vel közös konzorciumként valósul meg, mely keretében a meglévő épület tetőhéjazatát is kicserélik, illetve megépül egy új tornaszoba, melyhez kapcsolódva öltöző és vizesblokkok is készülnek, sőt egy új irodahelyiséget is ki fognak alakítani.

Határidő előtt befejeződhet a fejlesztés

Az energetikai korszerűsítés jegyében napelemeket is felszerelnek, így az intézmény fenntartási költségei jelentősen csökkenhetnek, mindemellett részleges akadálymentesítés is meg fog valósulni. Természetesen ahogy egy ekkora kaliberű projektnél lenni szokott, a fejlesztés mellett most is lesz eszközbeszerzés, a gyermekek fejlődését elősegítő eszközöket fognak majd megvásárolni.

Fári Csaba elmondta, hogy a kivitelezés még ősszel megkezdődött, a munkálatokat ütemtervnek megfelelően, magas színvonalon végzi a tatabányai székhelyű ZaFiR Mérnök Tanácsadó Kft. Hozzátette: hamarosan az új épületrészre, azt követően pedig a régi, meglévő épületre is felkerülnek az új cserepek, melyet a napelemek telepítése fog követni.

Bízik benne, hogy a projekt határidő előtt befejeződik és hogy a fejlesztés eredményeként kibővült intézmény a lakosság és a kisgyermekes családok megelégedését szolgálják majd. Leányvár polgármestere köszöni Erős Gábornak, a térség országgyűlési képviselőjének, valamint Popovics Györgynek, a vármegyei közgyűlés elnökének a mostani, illetve korábbi projektek megtervezésében és megvalósításában nyújtott segítséget.

A fejlesztés a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat koordinációjának és támogató döntésének köszönhetően valósul meg.