A rendezvényen Fári Csaba polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket, a projekt megvalósításában résztvevőket, az óvoda vezetőségét és munkatársait és a képviselő-testület tagjait. Ezután Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet, aki kiemelte: nagy dolog egy kistelepülés életében, hogy egy jövőbe mutató beruházást valósíthatnak meg. Véleménye szerint különösen fontos, hogy a gyermekek milyen képzésben részesülnek, másrészt pedig, hogy milyen körülmények között tölthetik el mindennapjaikat az iskolákban és óvodákban. Reméli, hogy Leányvár a következő években is töretlenül fejlődik tovább és, hogy 2025 első felére befejeződhet a korszerűsítés és a bővítés.

Tornaszobával bővítik ki a meglévő óvodai épületet

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta: a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat eltökélt célja, hogy a legkisebb településeken is elérhetők legyenek az alapvető szolgáltatások. Felidézte, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 40 millió forintnyi támogatás érkezett a községbe, ahol megvalósult az orvosi rendelő részleges felújítása és az óvodai eszközbeszerzés. Elárulta azt is, hogy az új európai uniós fejlesztési ciklusban, a TOP Pluszban 160 millió forintot ítéltek meg az önkormányzatnak, vagyis a TOP-hoz képest négyszeres a forrásemelkedés Leányváron.

Elhangzott, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. a községi önkormányzattal közös konzorciumot alkotva bonyolítja le a projektet, mely keretében megvalósul a meglévő épület bővítése tetőhéjazat cserével, bővítéssel együtt, de felépül egy új tornaszoba, a hozzátartozó öltözővel, vizesblokkal együtt, valamint egy irodát is kialakítanak. A megújuló energia hasznosítása érdekében napelemeket is fel fognak szerelni az épületre, és lesz részleges akadálymentesítés is. A projekt sajtóközleményéből egyébként az is kiderül, hogy az elnyert támogatásból a felújítási munkák mellett fejlesztőeszközöket is be fognak szerezni.