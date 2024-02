Az MH. Klapka György 1. Páncélosdandár katonáihoz a tatai Bláthy Ottó technikum kadét hallgatói is csatlakoztak. Orsós-Bogdán Lívia, a diákok testneveléstanára a Kemma.hu-nak elárulta, hogy a kadétok rendszeresen részt vesznek a tatai laktanya eseményein, így egyértelmű volt, hogy a békefutáshoz is csatlakoznak. Információink szerint a csapatot erősítették a tatai laktanyában állomásozó olasz katonák is, akik szintén futócipőt húztak, hogy részt vegyenek a nemzetközi eseményen.

Fegyver nélküli összefogás

1948. február 18-án alakult meg a Nemzetközi Katonai Sporttanács (CISM), és 2006 óta a CISM tagországainak katonái, honvédségi dolgozói, és a honvédelmi sportegyesületeinek tagjai közös futással ünneplik meg az évfordulót, az eseményhez a Magyar Honvédség 2015-ben csatlakozott. A Klapka György 1. Páncélosdandárnál is minden évben részt vesz a nemzetközi akcióban.

Mint arról korábban beszámoltunk: tavaly a Kastélyéren mintegy 450 fő vett részt a futáson. A csapat magja, több mint 300 fő a tatai dandár katonáiból tevődött össze. De érkeztek futók a dandár két kadétiskolájából, illetve több tatai középiskola, és hivatásos tűzoltó is csatlakozott.