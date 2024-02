Világjárás

Varga Sándor ugyan programozó matematikusként végzett, ennek ellenére vállalkozóként és az Alexander the Guest YouTube csatorna arcaként is ismert, utóbbinak már 205 ezer feliratkozója van. Videói révén betekintést nyerhetünk a világ legjobb, három Michelin-csillagos éttermeibe is. A beszélgetés alkalmával elárulta, hogy a minőség és a tökéletesség az arra érzékeny emberek számára egy érzet, egy fontos dolog és hogy egy ilyen vendéglátóhely üzemeltetése olyan elhivatottságot igényel, ami egy külső szemlélő számára sosem lesz észszerű. Schmöltz Margitnak elárulta, hogy kedvenc könyve Hermann Hesse: Sziddhártha című kötete, amelyet csontig hatoló bölcsesség hat át. Szabó Magda: Ajtó, illetve Mária Sándor: A gyertyák csonkig égnek című köteteit is kedveli. Szívesen hallgat hangoskönyveket is, az információszerzésben a YouTube is fontos számára, emellett szeret sakkozni és lovagolni is. Úgy véli, az étterem egy remek inspirációs forma, egy alkotás, a kíváncsiság megélését pedig a létezés egy fontos elemének tartja.