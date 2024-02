Az Akkor is című slágerüket már egy ország fújta kívülről. Most akkor is megpróbálják a fináléba jutást: Sosem elég című dalukkal indultak az idei megmérettetésen. Lőrincz Álmos, a Quack frontembere mesélt nekünk az akkori élményeikről, és arról, hogy mire számíthatunk tőlük szombaton.

Idén is színpadra lép A Dal élő show-jában a Quack

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

– Azért döntöttünk úgy, hogy idén is elindulunk a műsorban, mert hatalmas élmény volt nekünk tavaly és ezt most sem szerettük volna kihagyni. Bízunk abban, hogy a zsűritagoknál minél magasabb pontszámot kapunk, a közönségre pedig nagyon számítunk. Reméljük, hogy egész féléves elfoglaltság lesz nekünk!

A tatai zenekar március 2-án áll színpadra A Dal 2024 élő műsorában. A tét pedig nem más, mint az elődöntőbe jutás. Lőrincz Álmos úgy gondolja, a legnagyobb erejük és büszkeségük a kitartásukban és folyamatos megújulásukban rejlik. A győztes dal előadója Az Év Dala 2024 cím mellett egy teljes lemez elkészítésére nyer lehetőséget. Egy másik tatai zenekar, az Arcidra már biztosan ott lesz az elődöntőben.

Így juthat az elődöntőbe a Quack

A Dal 2024 válogatóiban a közönség tölti be az ötödik zsűritag szerepét, ezzel támogathatják a versenydalok továbbjutását, és alakíthatják az elődöntős mezőnyt. A produkciók alatt 1-től 10-ig terjedő skálán értékelhetik az adott dalt alapdíjas telefonszámra küldött SMS-ben. A televíziós zsűri és a nézők közösen választanak ki négy dalt, majd az ötödik továbbjutóról kizárólag Szandi, Németh Alajos Lojzi, Ferenczi György és Egri Péter dönt.

Lőrincz Álmos egy kedves videóban a Kemma.hu olvasóit is köszöntötte, amelyben arra is kéri a nézőket, hogy aki csak teheti, az majd szavazzon rájuk az adás során!