Adatbázisba kerülnek a tárgyak

A kommunikációs igazgatóság tájékoztatása szerint az adatbázisba bekerülő tárgyak rögtön szerepelnek a MÁVDIREKT rendszerében. Így könnyen meg lehet őket találni attól függetlenül, hogy állomáson vagy valamilyen járművön hagyta el az utas, ráadásul azért is hasznos, mert sok esetben a tulajdonosaik nem is emlékeznek, hol vesztették el őket.

Az éjjel-nappal hívható telefonszámokon (+36-1-349-49-49, Telekom hálózatából: +36-30-499-4999, Yettel hálózatából: +36-20-499-4999, Vodafone hálózatából: +36-70-499-4999) is érdeklődhetünk a régóta keresett tárgyaink iránt, melyeket a MÁVDIREKT által megadott helyszínen kaphatunk vissza. A visszaszolgáltatáshoz a jellemzők megadása mellett az egyértelmű beazonosítás is szükséges.