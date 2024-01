Tatabánya Megyei Város címerének ismertetésével kezdte a beszélgetést Dallos István. Az első képen jól látható, hogy bár 1947. októberében volt a várossá válási ceremónia, a címert 1948 március 15-én, az 1848-as szabadságharc százéves évfordulóján mutatták be.

A második képen látható a felsőgallai Városi Kultúrház átadása a várossá válás első évfordulóján. A helyi galambászok száz galambot is elengedtek a nagy nap tiszteletére.

A következő fotó is ekkor készült, nevezetessége, hogy az új zászlót is bemutatták, amely előtt, a kép közepén áll Magyar Józsefné, született Kiss Krisztina zászlóanya. Két éves volt, amikor családja Tatabányára költözött, az ifjú hölgy 1917-től vállalt szerepeket a mozgalomban. 1922-ben belép az MSZDP-be, azaz a Magyar Nők Demokratikus Közösségébe, amelynek székhelye a Tulipános Ház volt. 1929-ben Franciaországba emigrál családjával, ott is aktív: a Háború és Nyomorellenes Nőszövetség ügyvivője, bizottságok és segélyszervezetek tagja, majd belép a francia Kommunista Pártba is. Magyarországra 1940-ben tértek vissza. Felszabadulás után az MKP kerületi nőtitkára, később az MNDSZ ügyvivője és több tisztséget is vállalt. 1970-ben, férje halála után kapta meg a Munka Érdemrend arany fokozatát. Az első női parlamenti képviselő: 1948 és 1953 között.

A negyedik fotón a VII-os telepi piactér látszik, ahol az 1848-as millenniumi ünnepséget tartották. Az ötödik képen az „Öreg Tata” becenéven ismert bányászra vonatkozó transzparensek is láthatóak Május 1-jén a XI. aknánál. A szülőotthon alapkőletétele van a következő két képen 1948-ból. Az utolsó fotón pedig a szülőotthon átadó ünnepsége.

