A szervezők 2023-ban mertek nagyot álmodni, ezért a vásár területét jelentősen megnövelték, így a Széchenyi tér mellett a Simor János utcában található Esztergomi Piacra és a sétálóutcára betérve és elkaphatott bennünket a várakozással teli időszak sajátos hangulata. Utóbbi helyszínen tematikus gasztronómiai programokkal jártak hozzá az adventi időszak gazdag programkínálatához. Érdekesség, hogy a város több pontján megrendezett eseménysorozatra több mint 20 ezren látogattak el.

A közleményben azt is taglalják, hogy a fiatalok körében tarolt a mintegy 500 négyzetméteres jégpálya, melyre mintegy 7 ezer darab jegyet adtak el, továbbá több mint 2500 fő esztergomi diák a testnevelési órák alkalmával díjmentesen körözhetett korcsolyával Esztergom főterén. A jégpálya egyébként különböző programoknak is helyszínt adott, volt jégparty, curling bemutató, jégkorong és jégtánc show is.

Gasztronómai szempontból is változatos volt a felhozatal

Forrás: Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.

Összesen 40 kézműves kínálta eladásra termékeit és gasztronómai szempontból is igen változatos volt a felhozatal. Sokan keresték és vásárolták meg a DRK és az EGOM márkák együttműködéseként piacra dobott ruházati termékeknek, az ételek közül pedig a hatalmas töltöttkáposztás burger, a hagyományos sültkolbász, illetve a kürtőskalács volt a legkelendőbb.

Az adventi időszakban gazdag programkínálattal találkozott, aki Esztergomba érkezett

Forrás: Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.

Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. azt is közölte, hogy 20 színpadi produkciót láthatott és élvezhetett a közönség, melyek mellett nagy sikere volt a második alkalommal megrendezett Esztergomi Angyaljátéknak. A produkció helyszínéül ezúttal az Esztergomi Járásbíróság épülete és a bejárat előtti terület szolgált, mintegy százan szerepeltek az előadásban. A gyermekműsorok közül az Alma Együttes, valamint a Csillag Születik tehetségkutatóból ismert Kovácsovics Fruzsina és a Kiskalász Duó csalogatta ki a legtöbb érdeklődőt a térre.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) statisztikája alapján az esztergomi vendégéjszakák száma is szépen emelkedett az elmúlt időszakban, e tekintetben 2023 decemberében 10,7 százalékos növekedést mértek a 2022-es esztendő utolsó hónapjában mért adatokhoz képest. Érdekesség, hogy a teljes 2023-as évet nézve 256.414 vendégéjszakát töltöttek el Esztergomban, ami 5,4%-os emelkedést jelent a 2022-es évhez képest. A külföldi vendégéjszakák tekintetében pedig 34 százalékos növekedésről számolt be a szervezet.