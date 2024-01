Minden eddiginél több csapat méri össze tudását az idei böllérversenyen – tudtuk meg Nagy Csabától, a település polgármesterétől. A rendezvénysátor mérete is nagyobb lesz és a portékáikat kínáló árusok is többen lesznek, mint az előző években. Január 27-én, szombaton már korán reggel hatkor felsorakoznak a vágásra szánt disznók a szőlősi sportpályán, majd egymás után töri meg a csendet egy-egy visító malac hangja.

A csapatoknak külön kialakított területük lesz, ahol a feldolgozást, a disznótoros ételek elkészítését is figyelemmel kíséri majd a zsűri.

– A program legfőbb célja, hogy megmutassuk a fiataloknak, hogy milyen is volt régen egy hagyományos disznóvágás. Egyre népszerűbb a rendezvényünk, így meghívásos alapon működik a részvétel, mivel tizenkettő csapat fogadására van lehetőségünk. Az idén a vármegyei önkormányzat, Réde, Kocs, Baj, Neszmély, Mocsa, Ászár, Héreg, Tata és természetesen Vértesszőlős csapata mellett két testvértelepülésünk, a szlovákiai Udvard és az erdélyi Gyimesbükk is képviselteti magát – mondja a polgármester.

Zsűri figyeli az ételek készítését

A böllérversenyen felkínált ételek itt készülnek a zsűri vigyázó tekintete mellett. Az ítészek között az idén is lesz hentesmester, aki a jó ízek mellett a szakmaiságra is ügyel. Kilencféle díjat osztanak majd ki: a fogópálinka, a legszebb porta, a legtöbb eladott kóstolójegy éppolyan fontos, mint a hagymás vér, a sült hús, a hurka, a kolbász, a káposzta és a tájjellegű étel minősége. Aki a legtöbb pontot kapja, az lesz Vértesszőlős Főböllére. A vándorkupa jelenleg a neszmélyieknél pihen. Január 27-én délután kiderül, ki őrizheti majd az elkövetkezendő egy éven keresztül. Tavaly volt először tombola: a csapatok ajánlották fel, hogy hoznának településeikről három-három jellegzetes terméket. Nagy sikere volt a programelemnek, így az idén is meghirdetik.

Ászár, Héreg és Tata az idén vesz részt elsőként a gasztronómiai programon. Az elejétől kezdve jelen vannak a kocsiak, a bajiak, a neszmélyiek és a mocsaiak természetesen a házigazda csapat mellett.

– A hagyományos disznótoros ételek készülnek. Már 8 óra körül elkészül a hagymás vér és a program végéig kínálják fogásaikat a csapatok. Nagy jelentősége van ennek, hiszen az eladott kóstolójegyek számának is van szerepe.

A közreműködő csapatok biztosítják a színpadi produkciókat. Dalkörökkel, táncegyüttesekkel érkeznek. Az idén napközben melegedőt és játszóházat is nyitnak a gyerekeknek. Újdonság az is, hogy este bál zárja a programot.