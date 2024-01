Las Vegas, New York, Peking, Dubaj, Párizs és Monte Carlo színpadai után az oroszlányi Kölcsey közönségét varázsolták el Az Illúzió Mesterei showműsor előadói. A jól ismert trükkök új köntösben voltak láthatóak. Az illuzionisták pedig a közönséget is bevonva mutatták be lélegzetelállító produkcióikat a művelődési ház színháztermében.

"Dinamikus, lenyűgöző és elképesztő” – így foglalta össze portálunknak a közönség soraiból az egyik oroszlányi vendég, akit váratlanul a színpadra szólítottak. Azt is hozzátette, annak ellenére, hogy tudja mi fog történni és mégis ámulatba ejtette őt a látvány.