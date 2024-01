Útvonalak

Bár a kezdetekkor voltak kétkedők, de mára bebizonyosodott, hogy a Bányászkör szervezői az útvonalakat is folyamatosan karban tartják, gondos gazdái a területnek. A túlburjánzott növényzet és az emlékművek gondozásán túl a jelzéseket is folyamatosan ellenőrzik, ha kell, akkor pótolják is őket, a fák törzsének változását is figyelik, így a kis táblákat tartó bilincseken is lazítanak. Volt példa arra is, hogy az Országos Kéktúra egy pár száz méteres szakaszán végignyesték az útvonalra belógó cserjéket, de az egykori siklóalagút kitisztításában és látogathatóságában is fontos szerepet játszottak, melyre az önkormányzat támogatásával nyílt lehetőségük. Hartyán Csaba megjegyezte: folyamatosan kap értesítéseket, hogy egyes kirándulók bányászati tevékenységhez köthető nyomokat találtak, melyeket aztán helytörténész barátaival ellenőriznek. A túrák keretében szoktak vinni csoportokat a Csolnoki Bányász Múzeumba is. Érdekesség, hogy van egy vállalkozó, aki csapatépítő tréningeket is szervez a Bányászkör útvonalaira