Ahogy az a Tények riportjában is elhangzott, jelenleg Máthé Dominik válogatott kézilabdázó mezére lehet licitálni. A mezt válogatott tagjai is aláírták. Egy Forma 1-es relikvia is gazdára talált már. A 2002-es Magyar Nagydíjon 16 pilóta és még két ember írta azt alá: Jean Todt, Willi Weber, M. Schumacher, R. Schumacher, Coulthard, Sato, Barrichello, Wurz, Trulli, Button, Fisichella, Badoer, Heidfeld, Irvine, Panis, Delarosa, Massa, valamint Räikkönen.