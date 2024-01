Január 27-én a Hé-Rege pajtaszínház csapata vármegyénket képviselve fellép a budapesti Magyar Nemzeti Színházban. Aznap reggel egy busz indul Héregről körülbelül fél kilenckor, amelyre ötvenen férnek fel. A várható hazaérkezést 18 órára teheti.

A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett Pajtaszínház programra több településről is érkeznek fellépők, több előadást is meg lehet tekinteni aznap. A héregiek tájékoztatása szerint a buszra előzetesen jelentkezni kell, amelyet nyitvatartási időben az önkormányzatnál lehet megtenni nevek és elérhetőségek megadásával.

Ha valaki mégsem tud jönni, azt is jelezni kell az önkormányzatnál, hogy tudjanak értesíteni mást helyette. Egyénileg is részt lehet venni a programon, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Január 19-én nyilvános főpróbát is tart a társulat a héregi kultúrházban, ahová várják az érdeklődőket.