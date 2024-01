A többi között arról is határoztak, hogy – szülői visszajelzések alapján – a bölcsődében december 22-étől január 3-áig, az óvodában december 27-étől szintén január 3-áig szünetelt a szolgáltatás.

Az ülésen az idei munkatervet is elfogadták a képviselők. Dr. File Beáta jegyző szóbeli kiegészítésében elhangzott, hogy a választások miatt a jelenlegi testület és bizottságainak mandátuma, hatásköre 2024. szeptember 30-áig szól, a munkaterv ezért nem nevesíti október 1-jétől a napirendek előadójaként a polgármestert.

A csapadékvíz-elvezetés fejlesztéséről Papp Attila Csaba polgármester elmondta, hogy megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Hozzátette: néhány hiányosság felmerült, amelyeket az időjárás miatt később tudtak csak pótolni.

– A gyalogosátkelő munkaterületét is átadták, az ATM felszerelése is megtörtént, már riasztóval is ellátták, bízzunk benne, hogy nemsokára pénz is lesz benne – fogalmazott a településvezető.