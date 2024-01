Miután 2022 szeptemberében használatba vehették a diákok a mintegy 120 éves Bányakórház megmentésével létrehozott Szent Margit Gimnázium épületét, most megtalálták a kivitelezőt a következő ütemre: az EB Hungary Invest Kft. végezheti el a munkát mintegy nettó 1,134 milliárd forint értékben.

Az első ütem így készült el

Mint arról a magyarepitok.hu oldalon beszámoltak, az eredeti kiírásnak megfelelően az első munkák során a tornacsarnokot csak a szerkezetkész állapotig építette fel a ZIB Komplex Kft., a Valid Solution Kft., az Octopus Invest Kft. és a Rabel-Dekor Kft. négyes konzorciuma, most ezt a projektrészt fejezheti be az EBH Invest: így az sportépületet is birtokba vehetik majd a diákok.

A gimnáziummá alakítás terveit korábban Tatabánya főépítésze, Damokos László készítette. Az első ütemben a helyszínen számos, már leromlott állapotú épületet elbontottak, valamint visszaállították eredeti állapotába a kórház helyi védettséget élvező homlokzatát.