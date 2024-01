A katasztrófavédelem magazinjában Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagy számolt be egyik kollégájának nem mindennapi, de annál fontosabb "civil" feladatáról. Müller Csaba tűzoltó főtörzszászlós, a Komárom-Esztergom vármegyei műveletirányító központ erőssége, huszonnégy éve tűzoltó és a szolgála mellett immár hat éve két intézményben hitoktatóként is tevékenykedik.

A magazinból kiderül, hogy egy életre választott hivatást és értékeket is Csaba, akinek három fiából egy szintén tűzoltó lett. Úgy gondolja, a tűzoltói hivatás és a keresztény istenhit nem áll messze egymástól, hiszen mindkettő támaszt és biztonságot nyújt az embereknek.

– Szent Flórián hagyatékát a mindennapi életünkben is ápolnunk kell. A szolgálatban és a magánéletben is igyekszem jó példával, türelemmel és megértéssel fordulni a környezetemhez – mondta a tűzoltó, aki műveletirányítóként keresztényi látásmóddal végzi hivatását. A szolgálatban a kollégák körében is igyekszik az odafigyelés és a békesség légkörét megteremteni. A Müller család egyébként a falujukban, Szákszenden végzett karitatív munkában és a helyi hitközösség életében is erős támpillért képez.

Csaba jelenleg főiskolán teológusnak tanul, álmai közt szerepel, hogy egyszer a tábori lelkész mintájára tűzoltólelkészi pályát is bejárhasson, segítve a katasztrófavédelem állományában tevékenykedő kollégáit a nehéz helyzeteken való túllendülésben és hitük megélésében.