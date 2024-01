Vértessomló önkormányzata terjesztette fel a kitüntetésre Pfiszterer Zsuzsannát az „Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum”, azaz a magyarországi németek legrangosabb kitüntetésére.

Nemrégiben számoltunk be róla, hogy összegyűjtötte a hagyományos somlói sváb lakodalmas szokásait, majd néprajzi gyűjtése nyomán ebből a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat filmet is készíttetett. Pfiszterer Zsuzsanna nemzetiségért végzett munkája helyi és országos szinten is figyelemre méltó.