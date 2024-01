Egy félénk, 23 éves tatai fiú állt bíróság elé csütörtökön, a reggeli előkészítő ülésen a Tatabányai Járásbíróságon. Tekintetéből is látszott, hogy az ijedtségén túl csak a megbánása nagyobb. Egy 2,5 évvel ezelőtt meghozott felelőtlen döntése ugyanis egész életére rányomhatja a bélyegét. V. D. ugyanis magára gyújtotta szülei tatai házát még 2021 július 5.-én. Öngyilkos akart lenni, hogy mi okból, az nem derült ki a meghallgatáson.

Az előkészítő ülésre édesanyja és nagymamája kísérte el, támogatta lelkileg a fiatal fiút. Minden mozdulatukból, szavukból érezhető volt az aggódás és a szeretet. Hiszen ők felnőttként pontosan tudták, hogy mit is jelenthet egy ilyen ítélet a fiatal fiú jövőjére nézve. Láthatólag mindent megbocsátottak neki, pedig a szép családi házból sok nem maradt, a kár - a 2,5 évvel ezelőtti árakon számolva - mintegy 10 millió forintra rúgott.

Pedig a fiú tette súlyos, az ellene felhozott vád közveszélyeztetés. Meggondolatlansága akár emberéletet is követelhetett volna. V.D. a bíróságon elfogadta az ügyészség vádjait és lemondott a tárgyalás jogáról. Mivel az eset után a fiú elmeállapotát is vizsgálták, és a szakértői vélemény szerint a cselekménye következményeinek a felismerésében enyhe fokban volt korlátozva, a bíró többször is visszakérdezett, hogy megérti-e a döntéseinek következményeit. Végül a válaszok alapján a bíró úgy döntött, hogy V.D. jelenleg nincs korlátozva, hogy döntsön a sorsáról.