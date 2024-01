Csaknem négy évvel ezelőtt, 2020. márciusában talált gazdára minden idők eddigi legnagyobb magyar ötöslottó nyereménye: mintegy 6,5 milliárd forint. Ez ugyan 1 milliárddal kevesebb, mint a jelenlegi, ám a tét most sem kicsi, egészen pontosan 5 milliárd 350 millió forint.

Az ötöslottón 2023 tavasza óta nem volt telitalálat, így történhetett, hogy megint hatalmas összegért játszhatnak a lottózók. Van azonban más oka is az összeg megugrásának. Az idén ugyanis megszűnt a nyereményeket terhelő személyi jövedelemadó. Ezzel pedig egyik hétről a másikra közel egymilliárd forinttal nőtt az ötös lottó főnyereménye.

Ferenczy Zsuzsa tatabányai pszichológust kérdeztük arról, vajon boldoggá teszi-e az embert, ha egy ekkora összeg az ölébe hull. Vagy ha nem, miért nem jár automatikus boldogsággal a lottónyeremény. A szakértő szerint a válasz abban keresendő, hogy az evolúció során úgy fejlődött az agyunk, hogy a negatív dolgokra fókuszáljunk.

– Először jön a sokk, ugyanis az agyunk a megszokások mentén működik. Hirtelen annyi nullával szembesülünk, amit még sosem láttunk a bankszámlánkon – nyilatkozta lapunknak a pszichológus, aki elmondta azt is, hogy a pszichológia szerint a pozitív stressz is stressz. Legyen az egy esküvő vagy gyermekáldás, de egy halálesettel is összemérhető, mi játszódik le ilyenkot az egyénben.

A reakció személyiségfüggő

– mondta a szakember. Szerinte stresszhelyzetben ugyanúgy felerősödik az alapszemélyiség, mint akár az öregedés alatt. Vagyis, ha valaki szorongó, akkor azon fog aggódni, hogy elveszítheti a nyereményt. Ha valaki szeret a középpontban lenni, nyilván dicsekedni fog, és szórja majd a pénzt. Ha valaki adakozó típus az életben, az biztosan jótékonykodni fog.

Ferenczy Zsuzsa szerint a hirtelen gazdagság szindróma is létezik, amikor megjelenik a bűntudat és az elszigetelődés, majd a veszteségtől való félelem. Hangzatos a futópad elmélet is: ha hirtelen sok pénze van valakinek, akkor nagyobb léptékben költi el.

De vajon mire költenék az álomnyereményt a tatabányai lottózók?

Cser Andrásné gyakran lottózik

Cser Andrásné: Őszinte leszek, még sosem játszottam el a gondolattal, hogy mihez is kezdenék ennyi milliárddal. De azt hiszem, elsősorban a családomnak adnék belőle, és talán egy utazásra is futná. Viccesnek tűnhet, hogy ennyi ideje játszom, mégsem tudom, mire is költeném a pénzt. Pedig elég gyakran megadom az esélyt a nyerésre, legutóbb például a múlt héten adtam fel a szelvényt.

Hetényi Ferenc 66 éve játszik llandó számokkal

Hetényi Ferenc: Családi problémák miatt most nagyon jól jönne minden forint. A lottóláz 1958-as kitörése óta ikszelek, tehát 66 éve lottózom és állandó számokat teszek meg. Anno, édesapámtól tanultam mindent, miként azt is, hogy a legnépszerűbbet válasszam. Hű maradok az 5-ös lottóhoz. A most nyerhető összeg pedig olyan hatalmas, hogy biztosan jutna belőle bőven az unokáknak is.

Tóth Gyöngyi inkább a kaparós sorsjegyre voksol

Tóth Gyöngyi: Szerintem kevesebb az esély arra, hogy valaki nyer a lottón, mint például egy sorsjegyen. Szóval ha választanom kell, akkor inkább a kaparós. A múltkor például 1000 forintot nyertem, azaz visszakaptam a szelvényem árát. Sőt, ha jobban belegondolok ennél nagyobb nyereményt is rejtett már egy-két felület. A számok törvénye szerint a sok kicsi sokra megy.