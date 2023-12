Szavazás 17 órája

Téli vezetés: okosabb vagy, mint a skandináv sofőrök? Most kiderül!

Bár később jött mint vártuk, de megérkezett a tél és ez az utakon, az autózásban is változásokat hoz. A téli autózás még a gyakorlott vezetők számára is jelenthet kihívásokat, és nem is csak hóhelyzetben kell jobban figyelni, mert a téli vezetés számos egyéb veszélyhelyzetet is tartogat.

Mégis, a megyeszékhelyen nem egyszer hangzott el a kérdés, miközben latayakba, hóba ragadt kocsikat igyekeztek megtolni az emberek, hogy nyári gumi van-e még az autón. Pedig a nyári gumikat +7 fokos minimum napi átlaghőmérsékletig ajánlják a gyártók. De miért éppen hét fok alatt nem ajánlott már a nyári gumi?

A választ a meteorológiában kell keresni: 7 fok átlaghőmérséklet alatt sokkal valószínűbb, hogy akadnak már olyan napszakok, amikor fagy­pont alá eshet a hőmérséklet, az úton pedig jeges, csúszós foltok alakulhatnak ki. Ilyen körülmények között a nyári gumik keményebb keveréke már nem biztosítja az elvárható tapadást, kezelhetőséget, amivel úgy saját, mint a többi közlekedő biztonságát is garantálni lehet a gumik szempontjából. Mindezen körülményekkel egyre több autós is tisztában van, ezt mutatja a Goodyear 9 európai országban végzett reprezentatív felmérése is, amelynek középpontjában a téli autózási szokások álltak. Az eredményekből nem csak az általános trendek rajzolódnak ki, hanem néhány érdekes részlet is.

Az autósok 79 százaléka értékelte egy tízes skálán 8, vagy annál magasabb mértékben a megfelelő abroncsok szükségességét a magabiztos téli vezetéshez. Ezen kívül már a beülés előtt is különféle praktikákat alkalmaznak a sofőrök, hogy nagyobb biztonságban érezhessék magukat az út során. Ezek közül a leggyakoribb az üvegfelületek tisztára kaparása (52 %), valamint az utazás előtt az időjárásra való felkészülés (39 %). Minden harmadik autós megnézi az abroncsok nyomását, illetve az autósok negyede ellenőrzi a gumik profilmélységét is.

Az autó tulajdonságai mellett a vezetési stílust is sokan téliesítik: a megkérdezettek 63 százaléka érzi magabiztosabbnak magát, ha télvíz idején nagyobb követési távolságot tart, 56 százalékuknak a csökkentett sebesség, 44 százalékuk számára pedig a megnövekedett menetidő bekalkulálása az utazásba az, ami nagyobb biztonságérzetet ad a veszélyesebb útviszonyok esetén. Legtöbben úgy látják, hogy nem csupán saját magukon múlik a biztonság. Mint a felmérésből kiderült, a legnagyobb stresszforrást nagyrészt külső tényezők jelentik, ezek között az első a jeges útfelület. A minap Racsné Galambos Gréta r.őrnagy a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Kemma podcastben hasznos tanácsokkal is ellátta a közlekedőket a téli időjárással összefüggésben.

Ilyenkor sokat számít a rutin is

Nem meglepő módon az országonkénti lebontásból kirajzolódik, hogy az olyan országokban, ahol gyakori a szélsőséges, havas időjárás, kevésbé aggódnak az ilyen viszonyok miatt a sofőrök. Az egyébként is gazdagabb autózási kultúrájú Finnországban csupán az autósok 12 szzaléka jelezte, hogy bizonytalanabb havas útviszonyok esetén. A skandináv országokban a felkészülést is jobban igényli az időjárás: a finnek 72; a norvégok 59; a svédek és dánok 57 százaléka lekaparja a jeget a szélvédőről és ablakokról indulás előtt.





