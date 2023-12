Az igazgató kiemelte például a Család és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő munkacsoportjának évek óta zajló kezdeményezését, amely során Csodatévő Angyalokat, támogatókat várnak, hogy teljesítsék rászoruló, nehéz helyzetben lévő családokban élő gyerekek rajzai alapján a kívánságaikat. Az idén már száz kérés érkezett hozzájuk.

Szólt a Szent Erzsébet Központ és a bentlakásos intézmények adventi készülődéséről is, és a meghitt, kedves ünnepségekről.

Kiemelte azt is: az ünnepek alatt is működnek olyan telefonszámok, amelyek probléma, krízis esetén hívhatóak.

A Család és Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatának telefonszáma: 06-30/339-8727. A készenléti szolgálat krízishelyzetbe került egyének, családok számára nyújt telefonos segítséget, tanácsadást a tatabányai járás lakói számára.

A Szent Erzsébet Központ éjjeli menedékhelyének, nappali melegedőjének és népkonyhájának elérhetősége: 06-31/781-4844, 2800 Tatabánya, Hegy utca 20.-ban érhető el.

A nappali melegedő nyitvatartási ideje: 8-18 óra, éjjeli menedékhelyé 18 órától másnap reggel 8 óráig.

A népkonyha napi egy alkalommal meleg ételt (ebédet) biztosít a rászorulóknak. Ezek a szolgáltatások térítésmentesek.

A bentlakásos intézmények: családok és gyermekek átmeneti otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok otthona, idősotthonok, időskorúak gondozóháza változatlan formában működik az ünnepek alatt is.

A két idősek otthonában, a Szent Terézben és Szent Margitban a látogatási idő 10-12-ig és 14-18-ig tart naponta. Az ünnepek alatt is. .

Látogatási idők ezen felül a hajléktalanok otthonában 9-17 óra között, a gyermekek átmeneti otthona egész nap látogatható, legfeljebb egy óra időtartamban, maximum 18 óráig.

A beszélgetésben elhangzott: jó szívvel fogadjuk a felajánlásokat, adományokat.

Például adományok családok, gyermekek számára: a családsegítők, esetmenedzserek, óvodai-iskolai szociális segítők az ügyfélkörben megtalálják azt a családot, ahova az adott felajánlás célba ér, telefonszám: 34/512-890, cím: Platán tér 10.

Hajléktalan személyeket ellátó intézmények, családok, gyermekek átmeneti otthonában Török Andrea szakmai vezet várja a felajánlásokat. Telefon: 34/512-560, címe: Füzes utca 40/B.

Az idősek otthonai, időskorúak gondozóháza támogatása esetén pedig Marczin Szilvia szakmai vezetőt lehet hívni a 34/513-000-as telefonszámon, s a cím: Cseri utca 34.

Az idősek, fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek klubjainak a felajánlásokat Somlói Nagy Renáta szakmai vezető fogadja a 30/520-8642-os számon hívható.

A klubok egyénként az ünnepek alatt zárva tartanak. Elérhetősségeik:

Környe, Tópart utca 8. , 34/473-040.

Tarján, Rákóczi Ferenc u. 13-17., 34/372-088.

Vértesszőlős, Ady Endre u. 2/D., 34/379-500.

Tatabánya-Kertváros, Balaton utca 1., 34/425-887.

Fogyatékkal élő személyek napközije, Kőrösi tér 14., 34/510-992.

Pszichiátriai betegek nappali intézménye, Kőrösi tér 14., 34785-446.

Tatabánya-Újváros, Huba vezér u. 6-14., 34/789-411.

Tatabánya-Alsógalla , Mátyás király u. 20., 34/305-855

