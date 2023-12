Wittmer János r. zászlós, bűnügyi technikus karácsony első napját tölti munkával. Reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig lesz szolgálatban. Kivéve, ha valami rendkívüli eset történik.

– Mi vagyunk azok, akik fehér ruhát húzva a bűnügyi helyszíneken rögzítik a nyomokat. Ez egy nagyon lassú munka. Egy komolyabb eset több óráig, akár egy napig is eltarthat. Ha a műszak lejárta előtt riasztás van egy komolyabb esethez, akkor a 24 órából könnyen 48 is lehet. Ha pedig szükség van rá, akkor a készenléti kollégákat is behívják – magyarázta János, aki elárulta, hogy náluk az ünnep sem szünnap. Nincs hiányzás, vagy szünet, mindig biztosítják a szolgálatot.

A karácsony azonban náluk is különleges, így a beosztáskor igyekeznek figyelni a családosokra, főleg a kisgyerekesekre.

– Igyekszünk úgy alakítani a beosztást, hogy a kisgyerekesek szenteste szabadok legyenek, helyette szilveszterkor vannak szolgálatban – árulta el a rendőr, akinek már egyetemista a gyermeke.

– Huszonhárom éve vagyok rendőr, a párom is ezt a szakmát választotta, így sokszor előfordult, hogy szolgálatban voltunk az ünnepek alatt is. Nálunk ez már természetes. Ezt a hívatást választottuk és tudtuk, hogy ez ilyen kötelezettséggel is jár. Idén a család szenteste fog közösen karácsonyozni, majd a szolgálatom után megyünk a szülőkhöz és a testvérekhez.

Bélafalvi Péter r. főtörzszászlós az M1-es autópályán vigyáz ránk Pest határától egészen Győr-Moson-Sopron megyéig. A szentestét is a nagyigmándi autópálya-rendőrségen fogja tölteni reggeltől másnap reggelig. Mint mondta: azért vállalta el az ünnepi szolgálatot, mert neki már 13 és 15 évesek a gyerekei.

Bélafalvi Péter r. főtörzszászlós szintén munkával tölti az ünnepeket

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

– A kollégáimnak mind kisebb gyerekei vannak, így elvállaltam a szentestét, hogy ők a családjukkal lehessenek. Amíg én dolgozom, addig a feleségem és a gyerekeim elmennek édesanyámhoz ünnepelni. A szolgálat után 25.-én, reggel pedig közösen elmegyünk a karácsonyi misére, majd a feleségem szüleihez ebédelni – mondta a baleseti helyszínelő.

Péter azt is elárulta, hogy az ünnepek alatt megnő az autópálya forgalma. A nyugati országokból mennek hazafelé a román és a bolgár vendégmunkások, ami hatalmas dugót okoz a pályán.

– Jellemzően 60-70 kilométeres tempóval haladnak ilyenkor hosszú sorokban az autók a pályán egészen az M0-ásig. Főleg anyagi káros balesetek történnek, azonban a sok autó miatt nehéz a helyszínre való eljutás – magyarázta a rendőr, aki balesetmentes közlekedést kívánt olvasóinknak karácsonyra.