Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt: Rigó Balázs alpolgármester több fórumon is tájékoztatókat tartott azzal kapcsolatban, hogy Tata Város Önkormányzata pályázati anyagot készít elő „Európa Ifjúsági Fővárosa – Tata 2027” címmel. Tata város közösségi oldalán számolt be arról, hogy a pályázat keretében december 5-én a Városházán megalakult a tatai Ifjúsági Tervező Csoport is.

Az egyeztetésen részt vett Rigó Balázs alpolgármester, Dr. Cseh Georgina, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója, Berczelly Attila, a Tatai Rend-Ház Nonprofit Kft. igazgatója, dr. Varga András önkormányzati képviselő, Cserteg István a város ifjúsági referense és Szénási Edina, a Te Vagy Önmagad Legjobb Verziója Egyesület elnöke, a fiatalokat pedig Ködmön Kristóf diákpolgármester valamint Barcza Panna, a TAVIDÖK tagja képviselte. A találkozón a pályázat előkészületeiről és a benne rejlő lehetőségekről tárgyaltak a résztvevők, a munka januárban folytatódik.