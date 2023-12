Tata önkormányzata pályázik az „Európa Ifjúsági Fővárosa – Tata 2027” címre. A pályázat kapcsán Rigó Balázs alpolgármester tartott tájékoztatót a Városházán a lehetséges együttműködő partnerek számára - írta a Tata.hu.

– Azokat a lehetséges együttműködő partnereket hívtuk meg, akikre számítunk a pályázat kidolgozása során. Februárig kell elkészítenünk egy tizenöt oldalas koncepciót, amelyet majd egy bizottság értékel. Ezért nagyon fontos az, hogy mindenki, aki akár a kidolgozás, akár a későbbi megvalósítás során a partnerünk lehet, már most be tudjon kapcsolódni. A legfontosabbak természetesen a fiatalok, hiszen róluk szól a pályázat az első pillanatól fogva, de most azokat a személyeket, intézményeket, civil szervezeteket is meghívtuk, akikre számítunk a tervezésben – árulta el az alpolgármester.

A Városházán a meghívottak általános információkat kaptak a pályázatról, a pályázat folyamatáról és a következő időszak konkrét feladatairól is szó esett.

– Nem csupán az a fontos, hogy a pályázattal érintett évben mit valósíthatnánk majd meg 2027-ben, hanem az is, hogy később milyen előnyöket, milyen hasznot várhatunk mindettől. Ebben pedig kiemelt szerepe van annak, hogy hatékonyabban meg tudjuk szólítani a fiatalokat, még többeket bevonjunk a városunk életébe, és együtt tegyünk ezért a célért. Abban bízunk, hogy ha a fiatalok bekapcsolódnak ebbe a folyamatba, akkor élvezni fogják az együttműködést és másokat is elhívnak majd, aminek szerepe lehet a helyi fiatal közösség további erősítésében is – mondta Tata alpolgármestere.