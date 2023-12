A felszentelésről így ír az említett oldal: „2023. december 3-án, advent első vasárnapján 10:30-kor Erdő Péter bíboros, prímás az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét, amelynek végén megáldja a felújítás alatt álló főszékesegyház hat harangját. A bíboros a hívő közösség és a város képviselői jelenlétében végzett imádságával szenteli meg a harangokat, amelyeket hétfőn emelnek be a harangtorony újonnan készült harangszékébe. Amennyiben az időjárási viszonyok engedik, kedden kerül sor a harangtornyot fedő kupola visszahelyezésére. A legnagyobb, majd’ 6 tonnás Magyarok Nagyasszonya harang és a legkisebb, 280 kilogrammos lélekharang a történeti folytonosságot őrzi: átéltek két világháborút s most jelentős javításon, felújításon estek át.”

A bazilika harangjai hétfő reggelig a templom oszlopcsarnokánál tekinthetők meg

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye/Facebook

A poszt érdekességekről is számot ad, így arról, hogy a korábbi négy hiányzó harang is helyére kerül, melyek elkészülte maga a város, illetve civil támogatók anyagi segítsége révén valósítottak meg. A poszt mellé tett illusztrációk egyikén például látszik, hogy a Szent Istvánról elnevezett harangra rávésték, hogy az többek között Hernádi Zsolt és családja adományából készülhetett el.