Az ünnepi alkalomból a Család és Gyermekjóléti Szolgálat Platán téri központjában rendeztek ünnepséget. Az évfordulók között kiemelkedő, hogy Tatabányán, a családsegítő szolgálat az idén 35 éves. Ugyanakkor tíz évvel később, 25 éve indult el a gyermekjóléti ellátás a városban. A két szolgáltatás kezdetben külön, majd évekkel később már egy intézményen belül látta el a rászorulók támogatását.

Az óvodai és iskolai szociális segítők csoportja éppen öt évvel ezelőtt alakult meg. Ünnepel a Csobogó Klub is, amely különlegességgel élő fiatalokat fog össze is már több évtizedes múltra tekinthet vissza: húsz évvel ezelőtt alakult, és a szakemberek szeme láttára nőttek fel az ebben aktívan résztvevők. A kapcsolatügyelet pedig 20+1, azaz huszonegy évvel ezelőtt kezdte meg működését.

Többszörös jubileumot ünnepeltek

Fotó: Varga Ildikó / Forrás: Beküldött

Az ünnepségen Smelcné Portik Ágnes, a TJ ESZI intézményvezetője köszöntötte a vendégeket, majd hozzászólásokat és rövid műsor után időkapszulát helyeztek el az udvarban.

A rendezvényen részt vett többek között Bencsik János országgyűlési képviselő is, aki közösségi oldalán is beszámolt a születésnapról. „Jó volt találkozni az egykori és a mai munkatársakkal! Ma is jó szívvel gondolok az 1987-es esztendőre, amikor a GYIVI-be kerültem nevelőnek és egy hónap után a szomszédos leánynevelő pszichológusa, Juhász Etelka megszólított, hogy lenne-e kedvem a tavasszal induló Családsegítőben dolgozni. ...... Így kezdődött” - fogalmazott a bejegyzésben.