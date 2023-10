Sugár Gabriella Nagy-Dombovári Máriával, az intézmény szakmai vezetőjével, és Zombai Ágnessel, az óvodai, iskolai szociális segítők csoportvezetőjével beszélgetett. A találkozó apropója pedig, hogy Tatabányán, a családsegítő szolgálat az idén 35 éves. Ugyanakkor tíz évvel később, 25 éve indult el a gyermekjóléti ellátás. A két szolgáltatás évekkel később már egy intézményen belül látta el a rászorulók támogatását.

Az óvodai és iskolai szociális segítők csoportja éppen öt évvel ezelőtt alakult meg. A szakemberek sokat beszéltek arról is, ma milyen esetekkel, problémákkal találkoznak, s hogyan tudnak támogatóként jelen lenni ott, ahol szükséges. A Csobogó Klub, amely különlegességgel élő fiatalokat fog össze is már több évtizedes múltra tekinthet vissza. A klub húsz évvel ezelőtt alakult, és a szakemberek szeme láttára nőttek fel az ebben aktívan résztvevők.

Az évfordulók kapcsán sok érdekességet és azt is megtudtuk: ma milyen jellegű szolgáltatásokkal várja a segítségre szorulókat a Család és Gyermekjóléti Szolgálat.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!