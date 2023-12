Komáromból érkezett, de már több tatabányai rendezvényen is találkozhattunk vele. A beszélgetésben a bibliai olajokkal ismertei meg a hallgatókat. Ilyen például a tömjén, a mirha, a cassia, de középpontba került a narancs, a fenyő, és egy kellemes karácsonyi varázslatos illatkavalkád is. Szabolcs Andrea kitért az illóolajok egészségünkre és egészségmegőrzésre gyakorolt jótékony hatására, s beszélt arról, hogyan tudják a lelkiállapotunkat is befolyásolni.

