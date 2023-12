A városi honlap is megemlékezett a Kölcsey igazgatójáról. Azt írják, Takács Tímea születése óta, igazi lokálpatriótaként, 51 évet élt a városban. Több, mint 30 éve kiemelkedő szerepet töltött be Oroszlány kulturális és közéletében, folyamatosan szem előtt tartva a város iránti szeretetét, a hagyományok őrzését és ápolását.Már első munkahelye is az a Városi Könyvtár volt, amely később az ő munkássága alatt fejlődött a mai, városi kulturális központtá.

A Városi Könyvtár igazgatója volt 2015-ig, majd a könyvtár és a művelődési ház összevonásától haláláig az Oroszlányi Közösségi Színtér, később a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója.

Nevéhez köthető a művelődési házban 2012-ben átadott Gárdonyi Géza szobor megvalósítása. 2011-ben megalapította a városi felnőtt kórust, mely javaslatára a mindenki által szeretett és tisztelt helyi énektanár, néhai Szíjj Irma nevét vette fel.

Ötlete alapján számos új rendezvény vette kezdetét Oroszlányban: az Adventi rendezvények, a Boroszlány Fesztivál, változatos szabadtéri koncertek és filmvetítések. Irányítása alatt az intézmény saját táborainak szervezése mellett ipari parki cégeknél dolgozók gyermekeit is táboroztatni kezdték.

A városért és a civil társadalomért végzett példaértékű magatartásával, munkájával 2021-ben méltóvá vált az „Oroszlányért" kitüntető díszoklevélre.