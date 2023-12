Velünk van az Isten

A főpásztor hangsúlyozta: a szeretet az ajándékok megvásárlásán túl arra is kötelez bennünket, hogy odafigyeljünk másokra és tiszteljük embertársainkat akkor is, ha valaki szenved, ha beteg, ha haldoklik vagy ha fogyatékkal él. Erdő Péter beszédében kiemelte, hogy a karácsony nagy üzenete az, hogy Isten a maga teljességéből részesít minket, kegyelmet kegyelemre halmozva. Ez azt is jelenti, hogy a szeretetnek ez a megrendítő titka messze felülmúl minden földi aggodalmat, minden anyagi nehézséget és bizonytalanságot. Végül azt kérte, hogy hozzon békét és derűt ez a karácsony, a betlehemi gyermek adjon erőt és bizalmat népünknek, sokat szenvedett világunknak, családjainknak és egyházunknak, mert velünk az Isten.