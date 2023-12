A Szent Borbála Kórház közösségi oldalán osztották meg azt a cuki fotót, amin a Miklós napi újszülöttek a dolgozók által készített kis mikulássapiban aludtak békésen.

A Mikulás természetesen nem állt meg az újszülött osztályon és tovább ment a gyermekosztályra is, ahol most is többen "vendégeskedtek". Énekszóval és boldog mosollyal fogadták a kis betegek a Mikulást. A kórháztól azt is megtudtuk, hogy a Télapó mindenkire gondolt: a mindenféle finomsággal teli puttonyból zöldségek is kerültek elő, azoknak a gyerekeknek, akik nem ehetnek édességet.