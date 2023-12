Összetartó közösség alakult, jó hangulatban tevékenykednek

Immár több, mint egy éve szervezi a település kulturális életét a Kömlődi Hagyományőrző Egyesület Csoport. A kezdetekről a csoport vezetője, Sasvári Mária beszélt lapunknak. – Az egyesület tagjai már korábban is részt vettek különböző rendezvények szervezésében a településen, majd tavaly október 6-án a szépkorúak napjának megszervezésére mintegy 50-en gyűltünk össze a helyi könyvtárban, innen számítjuk a működésünket. A szépkorúak napját egy hét alatt szerveztük meg, majd elkezdtünk készülődni az adventre. Elkészítettük a betlehemet, gyermekműsort állítottunk össze, emellett tartottunk adventi vásárt is, ahol az általunk készített kézműves termékeket árultuk. A befolyó összegből varrattunk táncruhákat a későbbi fellépéseinkre. Három falubeli asszony varrta a ruhákat, végül 16 darab készült el – zárta szavait.A csoportot az önkormányzat is támogatja. Sok a munka, de nagyon jó a hangulat a csoporton belül. Jelenleg nagyjából 30 a létszám, aki teheti, segít a rendezvények szervezésében és lebonyolításában.