Így mutattuk már be a most 3 éves lábatlani ikrek, Dávid és Leó történetét is. Egyikük kis súllyal és súlyos szívrendelleneséggel született. Édesanyjuk, Szűk-Kelemen Tímea mesélte el, hogyan érkeztek a fiúk a családba, és hogy mi történt velük születésük óta.

A most kétéves, 25. hétre született Szofi történetét is megismerhettük, édesanyja, Feketéné Tóth Adrienn tolmácsolásában. Szofi is a tatabányai koraszülött osztály sikertörténete, idézte fel az anyuka, aki három problémamentes terhesség után döntött úgy a férjével, hogy még nem idősek egy újabb babához. Azonban ezen alkalommal nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan remélték.

Antal Alexandra kisfia is a tatabányai Szent Borbála Kórházban született. Krisztián, ahogy anyukája a nekünk írt levélben felidézte, a 37. héten jött a világra, 2016. április 28-án 11 óra 58 perckor, mindössze 2150 grammal, és 44 centiméterrel.

− Két hetet töltöttünk a koraszülött osztályon. Mára 7 éves és makk egészséges − mesélte az anyuka.