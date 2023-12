Írtunk a tardosi hó-szuperhősökről. Azokról, akik összefogtak a nagy havazásban. Aki tehette, és munkagépe, traktorja, hómarója, quadja vagy csak hólapátja volt hozzá, kivette a részét a munkából.

Szomorú hírről kellett beszámolnunk. Elhunyt az esztergomi Bottyán iskola egykori, köztiszteletben álló tanára. Cserni Alajos a jelenleg ESZC Bottyán János Technikum nevet viselő iskola egykori pedagógusa december 8-án, életének 83. évében hunyt el.

Ne maradj le! Iratkozz fel napi hírlevelünkre!

Azt is olvashattátok a Kemma.hu-n, hogy egyszerre két csapat sikeréért is dolgozik Bozsik József. Nagyapja az Aranycsapat 101-szeres válogatott ikonja, aki után a keresztnevét is kapta. Édesapja, Bozsik Péter pedig a bajnokcsapat vezetőedzője volt Zalaegerszegen, aki a Magyar Nemzetnek elárulta, hogy a kis Bozsik József már gyerekként az edzésnaplóit másolta, és arról is beszélt, miért volt fontos neki, hogy a legendás édesapja után nevezte el a fiát.

Megírtuk azt is, hogy vasárnap újraindul a forgalom az 1-es fővonalon. A téli menetrend első napjától, azaz december 10-től ismét két vágányon járnak a vonatok az egyes fővonal Biatorbágy és Szárliget közötti szakaszán. A 29 kilométer hosszú, kétvágányú pálya felújítása a vállalt határidőre, december 9-re készült el. Videót is hoztunk a „túlélt ” vasútfelújítás részleteiről.