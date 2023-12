Az intézmény munkáját 21 éve töretlen lendülettel segíti, az egykori családsegítős kollégákból verbuválódott Mosolygós Gyermekekért Alapítvány, akik szintén jelen voltak az összejövetelen.

A családsegítő történetében már hagyomány, hogy az ünnepségre öt évente kerül sor, ilyenkor valamilyen maradandó emléket is hagynak a jövő számára. Így került a Platán téri iroda udvarára egy diófa és egy fenyőfa is korábban. Ebben az évben a diófa árnyékába egy időkapszulát helyeztek el, amelybe az intézmény jelenlegi munkatársai által fontosnak tartott gondolatok, eszközök, dokumentumok kerültek. Helyet kapott benne egy póló is, amelyen egy szívecske alakú szófelhő szerepel, amit a Család és Gyermekjóléti Központ kollégái alkottak meg. A szófelhőbe olyan gondolatok kerültek, amik leginkább kifejezik hivatástudatukat.