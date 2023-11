Akármennyire is tagadjuk a nőknek nehezebb még ma is karriert építeni. Kétszer annyit kell küzdeni, hogy elismerjék őket vezetőként. A nőnek anyának kell lenni, társnak és a munkában is teljesíteni. Ezt összhangba hozni pedig borzasztó nehéz.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!