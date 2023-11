Limp Tibor, a Vérteserdő Zrt. Gerecsei Igazgatóságának vezetője köszöntötte a csapatot. Elmondta, hogy Tatabánya környezetében indultak útnak.

– Most három dologra koncentrálunk. Az egyik az illegális hulladéklerakás, aztán a téli hónapokban jelentkező falopások ellen kell fellépnünk, ezeken túl az engedély nélküli motorozásra is figyelünk. Összesen huszan vesznek részt az akcióban, rendőrök, polgárőrök és az erdészet kollégái – foglalta össze a szakember, hozzátéve, hogy a kezelésükben mintegy 11 ezer hektár állami erdőt felügyelnek, amelyből most 6 ezer hektárt igyekeztek lefedni az akcióval.