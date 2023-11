Kvíz: 10 magyar szó, amiről nem is tudtad, hogy a cigány nyelvből vetted át

Az évszázadok során sok cigány szó került be a magyar nyelvbe, amelyek jobbára az argóban, a szlengben tűntek fel, azonban néhány mindennapi szóhasználatunkba is beépült. Egy részükről nem is sejtjük cigány eredetét. Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak cigányul és magyarul?