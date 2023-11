Az 1,47 millió eurós, azaz több mint félmilliárd forintos fejlesztéssel a felvidéki város fontos lépést tett előre a hulladékgazdálkodás terén. Mint kiderült, évente 2244 tonna zöldhulladékot tudnak ott komposztálni. Ezidáig a városnak nem volt komposztálója, csupán egy zöldhulladék-lerakója Harcsáson, az új telephelyen viszont a legmodernebb körülmények között alakítják át a zöldhulladékot komposzttá.

A város honlapján közzétett közleményből kiderült: a zöldhulladék leadása az észak-komáromi lakosoknak ingyenes, a későbbiekben ingyenesen vihetnek a komposztból is saját célra, kertészkedésre vagy más növények kiültetéséhez. A komposztálótelep minden munkanapon és szombaton is várja a lakosokat. Igény esetén a zöldhulladék elszállításában is besegít a város.

A közleményben tudatják azt is, a komposztálóba leadott hulladékban fű, falevelek, virágok, cserjék és fák kivágásából és metszéséből származó fahulladék, gyomok, betakarítás utáni növényi maradványok, romlott gyümölcsök és zöldségek, fűrészpor, faforgács, fakéreg, tiszta, nem szennyezett ásatási talaj lehetnek. A komposztálóba leadott hulladékban nem lehetnek kövek, fémek, műanyagok, zsinórok, vezetékek, ételmaradékok, állati eredetű hulladék (hús, hal, csont), újságok és szórólapok, minden olyan anyag, amely veszélyezteti a dolgozókat vagy károsítja a gépeiket.