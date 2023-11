Korábban már megénekeltem a hipermarketlánc házhozszállítási anomáliáit, ezúttal is adódott egy érdekesség. Az időablak lejárt, de futár még sehol, hívtam az ügyfélszolgálatot. Az úr mondta, hogy utánajár és visszahív. Így is történt, kiderült, hogy a futárnak technikai problémája van, bő fél óra múlva érkezik. Letettük a telefont, szinte azonnal hívott a futár, hogy öt perc múlva nálam van. Rögvest ezután kaptam egy sms-t is, miszerint rendelésemet várhatóan 60 perc múlva szállítják. Szerencsére a három forgatókönyvből az öt perces vált valóra, de most megtudtam, hogy a téli és a nyári időszámítás mellett létezik egy „hipermarketlánci” is. -viz-